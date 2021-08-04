Москва, 4 августа, 2021, 15:10 — ИА Регнум. Действия Банка России не позволяют рассчитывать на повышение доходов населения и модернизацию промышленности. С надеждой на это после повышения ЦБ ключевой ставки можно попрощаться. Такое мнение высказал бизнесмен и миллиардер Олег Дерипаска.

Pixabay.com Рост дохода

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«Наивно считать, что Центробанк своими действиями на нашем крошечном финансовом рынке (а ставки по коммерческим кредитам двинулись к 9%) может остудить мировую инфляцию. Этого он точно не добьётся», — написал бизнесмен в своё телеграмм-канале.

По его словам, повышение ставки вернёт состояние российской экономики к стагнации последних пяти лет.

«Значит, прощай, надежда на повышение доходов населения, прощай, надежда на модернизацию промышленности, — в общем, всё, что написано в программе правительства, вряд ли удастся осуществить», — считает предприниматель.

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Напомним, 23 июля Центробанк повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 6,5%. Такой рост стал самым резким с декабря 2014 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее основатель компании «Базовый элемент» Олег Дерипаска заявил, что экономику России в обозримом будущем ожидает рост. По его словам, в России уже было несколько волн роста экономики, однако предстоящий может стать самым масштабным. Предпосылкой для него может послужить сформированный состав правительства РФ, о котором бизнесмен высказался очень лестно.