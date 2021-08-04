Амстердам, 4 августа, 2021, 15:11 — ИА Регнум. На площадке Classic-trader в Нидерландах продадут редкий автомобиль Amphicar 770, способный передвигаться по суше и воде. Об этом сообщается на сайте компании.

Classic-trader Amphicar 770

Amphicar 770 был выпущен в 1968 году. Кабриолет имеет красный окрас кузова. Начальная стоимость лота составляет 39 500 евро (3 416 600 рублей).

Данная модель выпускалась в Германии с 1961 по 1968 год. За это время было произведено 3 878 таких моделей. Причем большая их часть была вывезена в Соединенные Штаты.

Кабриолет обладает интересным экстерьером. Спереди он напоминает модели Jeep, а корма похожа на классические автомобили Cadillac. Для передвижения на воде Amphicar 770 получил плоское днище, два гребных винта, а также специальные резиновые уплотнители дверей.

Под капотом кабриолета стоит четырехцилиндровый двигатель Triumph объемом 1,1 л с отдачей 43 л. с. В качестве трансмиссии предусмотрена четырехступенчатая коробка передач компании Porsche. Максимальная скорость на суше Amphicar 770 составляет 113 км/ч, а на воде — до 13 км/ч.

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