Москва, 4 августа, 2021, 15:06 — ИА Регнум. Европа сделала разумный и экономически обоснованный выбор в пользу российского газа, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода.

antjeverena Газпром в Германии

«Ни причуды новых законодательных инициатив ЕС, ни лоббизма США не смогли помешать экономическим интересам ключевых стран Европы в сотрудничестве с Россией.

Россия экспортирует более 50 лет нефть и газ западноевропейским потребителям и зарекомендовала себя очень надежным поставщиком даже в разгар «холодной» войны и современных санкционных обострений.

Газ стал настоящим королем мирового рынка энергоресурсов в 2021 году. Колоссальный спрос на него уже почти полгода фиксируется и в Азии, и в Европе.

По сравнению с 2020 годом цены на газ взлетели почти в пять раз, но дисбаланс рынка сохраняется сегодня как раз в Европе, поскольку производители СПГ почти на 20% продают свою продукцию тому же Китаю.

«Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» сделают Германию и частично Австрию и Нидерланды мощными газовыми хабами. Эти страны укрепятся экономически, на рынке значительно снизятся транзитные риски.

Очень жаль, что роль и мощь Украины как транзитной державы и далее будет снижаться. Могло бы быть все иначе. Акции Газпрома уже более 1,5 года растут на торгах Московской биржи. Инвесторы считают, что капитализация Газпрома до конца 2021 года будет еще заметнее.

Как сообщало ИА REGNUM, обозреватель Джон Рюль написал в статье для американского журнала National Interest, что после завершения строительства «Северного потока — 2» Россия сможет «наказать» Украину.

Читайте также: В США предупредили Украину о возможных последствиях запуска «СП-2»