Сан-Франциско, США, 4 августа, 2021, 15:04 — ИА Регнум. В популярную мобильную игру Pokemon GO добавят легендарных покемонов из Pokemon Sword и Pokemon Shield. Об этом 4 августа сообщает издание Eurogamer.

BagoGames Игра Pokemon Go

По сюжету проекта, таинственное существо по имени Хупа открывает порталы в другие регионы и из них приходят новые покемоны. Одними из них станут Зейшиан и Замазента — центральные персонажи игр Pokemon Sword и Pokemon Shield.

Ожидается, что новые покемоны появятся в Pokemon GO 20 августа 2021 года. Выход контента приурочен к празднованию пятилетнего юбилею проекта.