Москва, 4 августа, 2021, 15:15 — ИА Регнум. Меморандум о взаимопонимании и взаимодействии в области защиты прав и интересов ребёнка подписан между Россией и Узбекистаном. Документ подписали 4 августа детские омбудсмены России и Узбекистана Анна Кузнецова и Алия Юнусова.

Deti.gov.ru Анна Кузнецова

«Этот документ основан на нашей совместной работе, которая уже проведена, и определит перспективы будущего взаимодействия», — приводит слова Кузнецовой её пресс-служба.

По словам Юнусовой, для обеих стран важно объединить усилия в деле защиты детей, укреплять сотрудничество, обмениваться опытом. Меморандум нужен в том числе для того, чтобы чётко определить механизмы по решению вопросов, связанных с защитой прав и интересов детей мигрантов.

Читайте также: Кузнецова призвала не допустить ограничения прав детей при вакцинации