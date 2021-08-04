Москва, 4 августа, 2021, 15:02 — ИА Регнум. Борьба с экономическими преступлениями должна вестись без давления на бизнес, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат КА «ЭкКорп-Защита» Олег Никуленко.

Kiwiev Коррупция

Он прокомментировал информацию о том, что в России ущерб от экономических преступлений за полгода превысил 142,6 млрд рублей.

«В Российской Федерации только за полгода экономические преступления причинили ущерб на 142,6 млрд рублей. Рост ущерба связан, в первую очередь, не столько с активизацией экономических преступников, сколько с активизацией работы правоохранительной системы и с ростом раскрываемости преступлений экономического характера. В последнее время правоохранительные органы все более активно и результативно работают по экономическим преступлениям, что способствует увеличению количества раскрытых преступлений и, следовательно, подсчету ущерба, ими причиненного», — сказал он.

Эксперт рассказал, что самые распространенные экономические преступления — незаконное присвоение активов, преступления коррупционной направленности, мошенничество в сфере закупок. Кроме того, «как это всегда бывает в кризисные годы», возросло количество случаев использования уголовно-правовых механизмов разрешения экономических споров, когда участники конфликта добиваются возбуждения уголовных дел в чисто гражданско-правовых спорах.

«Бороться с экономическими преступлениями необходимо, но эта борьба не должна превращаться в преследование бизнеса и, тем более, становиться ширмой для совершения рейдерских захватов или уничтожения бизнеса конкурентов. К сожалению, в России борьба с экономической преступностью часто используется именно в последнем смысле. Что же касается основных путей борьбы с экономической преступностью, то главное — не следствие, а причины. Соответственно, надо работать над повышением правовой культуры и ответственности общества в целом и предпринимателей в частности, частично гуманизировать УК РФ с декриминализацией ответственности за те преступления, которые вполне могут быть переведены в разряд правонарушений. Подлинная борьба с экономической преступностью в первую очередь должна исключить пресловутое давление на бизнес, в том числе и с корыстными целями», — считает Никуленко.