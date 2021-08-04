Иерусалим, 4 августа 2021, 14:59 — REGNUM На севере Израиля тревоги рядом с ливанской границей сработали сирены воздушной, сообщает 4 августа пресс-служба вооружённых сил Израиля.
Отмечается, что сирены прозвучали в населённых пунктах Кирьят-Шмона, Кфар-Гилади и Тель-Хай. После этого «из Ливана по территории Израиля было выпущено три ракеты».
Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля два ракетных снаряда были выпущены из Ливана по северной части израильской территории. Одна из ракет была сбита системой ПВО «Железный купол», а вторая — упала на открытой местности в Израиле. Сообщения о пострадавших и разрушениях не поступали.