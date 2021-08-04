Иерусалим, 4 августа, 2021, 14:59 — ИА Регнум. На севере Израиля тревоги рядом с ливанской границей сработали сирены воздушной, сообщает 4 августа пресс-служба вооружённых сил Израиля.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Израиль

Отмечается, что сирены прозвучали в населённых пунктах Кирьят-Шмона, Кфар-Гилади и Тель-Хай. После этого «из Ливана по территории Израиля было выпущено три ракеты».

«Из них одна упала на территории Ливана, две — на территории страны. В ответ артиллерийские силы ЦАХАЛ атакуют территорию Ливана», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля два ракетных снаряда были выпущены из Ливана по северной части израильской территории. Одна из ракет была сбита системой ПВО «Железный купол», а вторая — упала на открытой местности в Израиле. Сообщения о пострадавших и разрушениях не поступали.