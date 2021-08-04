Белгород, 4 августа, 2021, 14:59 — ИА Регнум. Праздничный салют прогремит в Белгороде в честь Дня города. Об этом 4 августа на своей странице в социальной сети сообщил мэр Юрий Галдун.

Павел Ищенко ИА REGNUM Праздничный салют

Фейерверки начнутся 5 августа в 22:00. Залпы дадут с четырёх точек — музейной площади за диорамой, в парке Южный, возле Дома офицеров и Центра досуга на улице Ватутина.

«С 1943 года салют в Белгороде — это святая традиция. Мы не можем отказаться от этого символа города. Даже в такое сложное время. В 2021 году Белгород будет салютовать! Только прошу вас: поберегите себя, не собирайтесь большими группами, салют будет виден в любой точке города», — написал мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, региональный Роспотребнадзор рекомендовал «минимизировать любые праздничные активности» в День города.

Белгород наравне с Орлом носит звание города первого салюта — 5 августа 1943 года впервые за годы Великой Отечественной войны прозвучал салют в честь освобождения этих городов от немецких захватчиков.