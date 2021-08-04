В Мурманской области за сутки скончались девять человек с COVID-19
Мурманск, 4 августа, 2021, 14:56 — ИА Регнум. За последние сутки в Мурманской области выявили 235 носителей коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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По данным штаба, большинство заболевших (118) выявлено в областном центре. Всего на лечении находятся 9903 северянина.
Накануне, от инфекции скончались девять человек. Всего с начала пандемии жертвами коронавируса в регионе стали 1597 человек.