Мурманск, 4 августа, 2021, 14:56 — ИА Регнум. За последние сутки в Мурманской области выявили 235 носителей коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным штаба, большинство заболевших (118) выявлено в областном центре. Всего на лечении находятся 9903 северянина.

Накануне, от инфекции скончались девять человек. Всего с начала пандемии жертвами коронавируса в регионе стали 1597 человек.