Москва, 4 августа, 2021, 14:54 — ИА Регнум. На начало 2021 года в России был зарегистрирован 3 686 401 автомобиль сегмента LCV (легкие коммерческие машины). Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Автомобили

Большая часть данных транспортных средств числится в Москве. На 1 января 2021 года в российской столице насчитывалось 295 853 легких коммерческих авто.

Вторую строчку занимает Подмосковье, где численность автомобилей сегмента LCV составляет 225 306 экземпляров. В Краснодарском крае зарегистрировано 155 338 автомобилей указанного сегмента, в Санкт-Петербурге — 141 974 авто, а в Ростовской области — 106 843 единицы.

Самыми распространенными в России среди моделей LCV являются автомобили «ГАЗ» (1 603 109 шт.). Следом идут: «УАЗ» (616 537 шт.), Volkswagen (241 803 шт.), Ford (190 488 шт.) и Mercedes-Benz (152 970 ед.).

Напомним, в России на начало 2021 года было зарегистрировано 2 943 000 транспортных средств, чей возраст 35 лет и более.

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