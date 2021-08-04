Москва, 4 августа, 2021, 14:52 — ИА Регнум. Экономика России живет помимо Центрального банка РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 августа заявил директор института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал высказывания бизнесмена Олега Дерипаски, который обвинил Банк России в том, что тот «подрывает основы долгосрочного экономического роста».

Kremlin.ru Олег Дерипаска

«Не следует преувеличивать влияние Центрального банка на экономику России. Скорее он маргинальный элемент управления экономикой. А экономика в стране живет помимо Центрального банка. Центральный банк контролирует небольшой сегмент денежного рынка и что-то пытается там делать. А главное для нас сейчас — будет ли у нас очередной страх по поводу торможения экономики (санкции, обвал нефти и прочее). Это кратно важнее, чем все действия Банка России вместе взятые, — сказал Зубец. — А инструмент правительства РФ в части развития экономики — это выделение долгосрочных инфраструктурных кредитов под довольно произвольные ставки. В том числе из Фонда национального благосостояния. Так что правительство может разгонять экономику помимо ЦБ. У него есть свои инструменты. Но они пока не очень рвутся и достигли не очень больших успехов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Зубец объяснил, есть ли у правительства РФ возможности финансировать развитие экономики России в обход регулятора.