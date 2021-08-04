Шахты, Ростовская область, 4 августа, 2021, 14:52 — ИА Регнум. В Ростовской области следователи изучают обстоятельства гибели пятилетней девочки от ожогов. По факту трагедии возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР 4 августа.

Траур

Как полагают следователи, в июне 2021 года ребёнок, играя у гаража во дворе своего дома, получил обширные ожоги тела. Девочка была госпитализирована в шахтинскую больницу, затем переведена в детскую городскую больницу Ростова-на-Дону. Маленькая пациентка скончалась.

Следователи выяснили, что горящее топливо обожгло девочку в тот момент, когда отец выходил из гаража с ёмкостью с бензином. В этот момент мужчина столкнулся с дочерью, и таз опрокинулся на ребёнка.

Расследование уголовного дела продолжается.