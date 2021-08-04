Ярославль, 4 августа, 2021, 14:49 — ИА Регнум. В Ярославле мужчина провалился в открытый люк ливневой канализации. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на очевидцев.

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Происшествие случилось около 11 часов утра 4 августа на Тутаевском шоссе, неподалеку от здания 9ой городской больницы. Провалившегося мужчину вытащили из люка проходившие мимо люди.

«Метров за 100 увидел, как человек ушел под землю. Ему реально повезло, так как воды было по пояс, и металлический уголок торчал. Держался он за провода и потерялся, не понимая, где находится. Спасибо этим замечательным людям, которые не прошли мимо и помогли», — пишет в социальных сетях один из очевидцев.

Помощь медиков пострадавшему не потребовалась. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в администрации Дзержинского района, о самом случае уже известно. Направлены заявки в департамент городского хозяйства и в муниципальный «РИоГС» для оперативного закрытия люков.