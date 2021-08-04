Кабул, 4 августа 2021, 14:46 — REGNUM Правительственные военные Афганистана ликвидировали за последние сутки не менее 274 боевика радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 4 августа говорится в сообщении минобороны в Twitter.
Напомним, ранее газета Wall Street Journal сообщила, что власти Афганистана в 2020 году освободили под давлением Соединенных Штатов пять тысяч пленных боевиков, включая командира «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который руководит наступлением на Лашкаргах.
Читайте также: WSJ: Афганистан под давлением США освободил несколько тысяч боевиков