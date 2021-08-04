* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 4 августа, 2021, 14:46 — ИА Регнум. Правительственные военные Афганистана ликвидировали за последние сутки не менее 274 боевика радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 4 августа говорится в сообщении минобороны в Twitter.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Афганистан

«(За последние сутки) 274 террориста «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты и 119 были ранены в результате операций Национальных сил обороны и безопасности Афганистана», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее газета Wall Street Journal сообщила, что власти Афганистана в 2020 году освободили под давлением Соединенных Штатов пять тысяч пленных боевиков, включая командира «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который руководит наступлением на Лашкаргах.

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