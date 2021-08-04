Полотняный завод, Калужская область, 4 августа, 2021, 15:10 — ИА Регнум. В музее бумаги «Бузеон», что в Дзержинском районе Калужской области открылась оригинальная фотовыставка «Время и деньги», сообщил 4 августа корреспонденту ИА REGNUM заместитель управляющего калужским отделением Банка России Владимир Репета.

Скриншот фото социальной сети «ВКонтакте» Фотовыставка «Время и деньги»

Выставка посвящена эволюции денег с древнейших времен и до наших дней. В экспозиции представлены уникальные фотографии редких монет и банкнот из фондов музея Банка России, необычных предметов, связанных с хранением и транспортировкой ценностей, а также с историей счетной техники. Помимо исторических фактов, посетители узнают о современных технологических достижениях и новациях в отечественной банковской системе.

«Выставка демонстрирует, что деньги и сейчас продолжают изменяться и трансформироваться. К примеру, эволюция денежных знаков сопровождалась разработкой все более сложных защитных признаков: цветопеременная краска, металлизированная защитная нить или нумерация с переменным кеглем, когда цифры и буквы номера увеличиваются слева направо», — отметил Владимир Репета.

Выставка в калужском посёлке Полотняный завод на территории Полотняно-Заводской бумажной мануфактуры продлится до конца 2021 года.