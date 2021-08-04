Москва, 4 августа, 2021, 14:46 — ИА Регнум. Российское правительство может финансировать свои расходы в обход Центрального банка РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 августа заявил директор института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал критические высказывания предпринимателя Олега Дерипаски по адресу Банка России. Бизнесмен обвинил регулятор в том, что тот действует вопреки установкам правительства и подрывает основы долгосрочного экономического роста, повышая ставку.

AntonPopper777 Олег Дерипаска

«Во-первых, в этом есть определенная натяжка — ставка не такая уже большая. Во-вторых, государство всегда может финансировать свои расходы при помощи долгосрочных кредитов в обход Центрального банка РФ, — сказал Зубец. — Например, через ВЭБ. В-третьих, потребительский спрос на сегодняшний день движется не кредитами, а теми деньгами, которые есть на руках у населения. Это депозиты в банках и рост реальной заработной платы. То есть на самом деле ЦБ, если говорить об экономическом росте, может сделать более или менее дешевыми кредиты для среднего и крупного бизнеса. Но большая часть крупного бизнеса идет за деньгами не в банки, а в правительство».

И крупные инфраструктурные проекты, как подчеркнул Зубец, власти РФ финансируют в обход финансового рынка, на котором работает ЦБ.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что правительство РФ и Банк России боятся роста ВВП более 5%, считая это «перегревом».