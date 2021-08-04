Киев, , 14:49 — REGNUM Стратегию энергетической безопасности Украины до 2025 года утвердило украинское правительство. Текст принятого документа 4 августа обнародован на сайте кабинета министров страны.

Энергетика Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

В стратегии утверждается, что энергетическая безопасность Украины «неразрывно связана с успешностью европейской интеграции» Киева, а также с устойчивым развитием сектора, синхронизацией энергетических систем и рынков страны с европейскими.

«Прекращение импорта электроэнергии из РФ и Республики Белоруссия и проведение в течение 2022 года испытаний в режиме отделенной работы объединенной системы Украины. Физическое отделение от электрических сетей РФ и Белоруссии. Синхронизация режимов работы объединенной энергетической системы Украины и европейского объединения операторов системы передачи электроэнергии», — отмечается в документе.

«Топливно-энергетический комплекс находится в критическом состоянии <…>. Энергетическая инфраструктура страны изношена и характеризуется высокими потерями энергии», — также говорится в нем.

Кроме того, в стратегии указывается, что энергобезопасности страны угрожает продолжение строительства газопровода «Северный поток — 2».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что компания-оператор ГТС Украины по итогам работы в первом полугодии 2021 года получила 5,6 млрд грн чистой прибыли.