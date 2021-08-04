Москва, 4 августа, 2021, 14:43 — ИА Регнум. У растения Nigella sativa (чернушка посевная или чёрный тмин) выражены противовоспалительные и антибактериальные свойства. Поэтому оно может использоваться для лечения и профилактики коронавирусной пневмонии и цитокинового шторм, заявил корреспонденту ИА REGNUMглавный врач клиники «Тибет Санкт-Петербург» Михаил Худовеков.

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«Черный тмин действует на вилочковую железу, стимулируя ее. При применении препаратов черного тмина в крови человека в несколько раз увеличивается количество Т-лимфоцитов.

Также это растение содержит вещество nigellone, являющееся активным антиоксидантом. Помимо всего прочего, черный тмин расширяет бронхиальные проходы, уничтожает микробы, регулирует кровяное давление и стимулирует выделение желчи.

В народной медицине тмин используется в качестве натурального средства при широком спектре заболеваний.

Ошеломляющие результаты дали американские и индонезийские исследования 90-х годов XX века, согласно которым, масло черного тмина оказалось не только сильным средством, повышающим иммунитет человека, но и превзошло по своим антибактериальным свойствам пять самых мощных антибиотиков.

Оно оказалось действенным даже против таких бактерий, которые оказывают наиболее сильное сопротивление медицинским препаратам — V. Cholerae и E.Coli.

Но, несмотря на целебные свойства черного тмина, его вряд ли можно назвать панацеей от COVID-19.

Лечение коронавируса симптоматическое. То есть нет единого средства, которое помогло бы всем. Поэтому говорить о том, что появилось универсальное средство от COVID-19 нельзя.

Тем не менее, черный тмин, благодаря своим уникальным свойствам, вполне может стать основным компонентом при разработке лекарств, повышающих иммунитет, которые в том числе, могут использоваться и при COVID-19. Но, для этого необходимы более глобальные клинические исследования», — высказал своё мнение врач.

Как сообщало ИА REGNUM, растение Nigella sativa (Чернушка посевная), которое произрастает в Северной Африке и Западной Азии, в будущем может быть использовано для борьбы с коронавирусом.

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