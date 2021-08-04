В Красноярском крае СК проводит проверку после массовой гибели пчёл
Боготол, Красноярский край, 4 августа, 2021, 14:42 — ИА Регнум. Проверка по факту массовой гибели пчёл проводится в Боготольском районе Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 августа в Главном следственном управлении СКР по региону.
В ведомстве уточнили, что проверка ведётся на предмет нарушения правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений.
По предварительным данным, в Боготольском районе погибли более 200 пчелиных семей. В каждой из пчелосемей — в среднем по 100 тысяч пчёл.
Выясняются причины гибели насекомых. В рамках проверки следствие даст оценку действиям сельхозпроизводителей, выяснив, соблюдались ли регламенты применения пестицидов и агрохимикатов при обработке растений.
Как сообщало ИА REGNUM, массовая гибель пчёл ранее была зафиксирована в Удмуртии.
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