Стокгольм, 4 августа, 2021, 14:44 — ИА Регнум. Главным посланием в ходе пресс-конференции министра внутренних дел Швеции Микаэля Дамберга 4 августа стало намерение правительства страны обязать всех поставщиков услуг связи хранить данные клиентов. Однако министр, среди прочего, также представил новую статистику по правонарушениям, на которую не все обратили пристальное внимание. Как оказалось, в Швеции выросло число перестрелок за прошедшие месяцы 2021 года. Об этом написал доцент криминологии в Университете Мальмё Манн Герелл на странице в соцсети Twitter.

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В ходе пресс-конференции Дамберг отметил, что по состоянию на 4 августа в Швеции за регистрировано 180 случаев незаконного применения огнестрельного оружия. За первые месяцы текущего года этот показатель оставался настолько низким, что многие стали надеяться на значительное улучшение статистики. Но этого не произошло.

«Показатель ниже, чем в 2020 году, но такой же, как в 2017, 2019 и выше, чем в 2018 году», — написал Герелл.