Москва, 4 августа, 2021, 14:40 — ИА Регнум. Водитель автобуса не справился с управлением при перестроении, что стало причиной ДТП на Боровском шоссе в Москве. Об этом 4 августа сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Pravovoyicentr.ru ДТП

«По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением при перестроении», — рассказали в пресс-службе.

Ранее в департаменте транспорта столицы назвали другую причину — необеспечение безопасности при проведении дорожных работ. При этом отметили, что у водителя автобуса 30-летний стаж работы.

Авария произошла на 29-м километре Боровского шоссе. П ней пострадали десять человек, в том числе беременная женщина.