Новороссийск, Краснодарский край, 4 августа, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Кладбище-парк может появиться в Новороссийске, предложение о его создании вынес на обсуждение глава администрации города-героя Игорь Дяченко в соцсетях 3 августа.

Admnvrsk.ru Новороссийск

«Выношу на обсуждение и прошу принять участие в решении важного вопроса: перевода Солнечного кладбища в кладбище-парк. Кладбища-парки есть во многих городах мира. Большинство из них закрыты для захоронений, но это не обязательное условие. Туристов привлекает атмосфера таких мест, связь с прошлым», — написал Дяченко.

Он напомнил, что первое захоронение на Солнечном кладбище датируется 1900 годом, а с 2985 года оно закрыто для захоронений. На территории Солнечного кладбища расположены братские могилы и воинские мемориалы, здесь похоронены известные жители города.

«Обустройство кладбища-парка подразумевает под собой ремонт старых и прокладку новых пешеходных дорожек, комплексное озеленение (высадка новых растений, кронирование старых деревьев, обрезка кустарников, покос травы), обустройство мест отдыха садовыми диванами, установку световых опор, камер видеонаблюдения, проведение свободного wi-fi. Также на «Солнечном» появится новый туалет, круглосуточная охрана. В рамках реконструкции заменят ограждение и ворота», — добавил мэр.

По его данным, реализация проекта обойдётся в 60 млн рублей. Дяченко предложил новороссийцам самим решить, нужен ли городу парк-кладбище. Проголосовать за или против можно до 18 августа на платформе «Активный гражданин».

https://www.instagram.com/p/CSHJv__sCQh/

В комментариях предложение мэра не встретило активной поддержки — у горожан нашлось масса предложений, куда можно направить деньги с большей, по их мнению, пользой.

«Лучше территорию озер в Южном районе в парк переведите. Не хватает мест для отдыха с детьми среди зелени», — написала kseniasilaeva250886.

«А смысл голосовать? Если администрация решила, что это нужнее, чем вода, дороги, поликлиники, то исход голосования очевиден», — уверена paslena11.

Однако ряд пользователей поддержал мэра, хотя бы в том. что привести в порядок эту территорию необходимо.

«Я не уверена, что кладбище является подходящим местом для прогулок и отдыха, наверняка там будет собираться местная молодёжь с музыкой и весельем, всё-таки это место для уединения и воспоминаний о наших ушедших. Может, лучше привести в порядок братские могилы и могилы защитников отечества, чтобы была возможность каждый год возлагать цветы. Мне кажется, отличным местом для парка будет площадь вокруг пруда на Героев Десантников, плавно перетекающий в аллею славы и Набережную», — предложила t.y.k.1984.

«У многих при слове «парк» возникают ассоциации с развлечениями, но здесь не Диснейленд хотят сделать, а привести в порядок кладбище, сделать удобные проходные пути с указанием мест захоронений известных людей, благодаря которым наш город пережил нелегкий XX век. Можно сказать, это новороссийский Пер-Лашез, только ухаживать за могилами приходится волонтерам и немногочисленным родственникам. Пора там навести порядок. Кладбище это отражение культуры общества», — написал другой пользователь.