Москва, 4 августа, 2021, 17:58 — ИА Регнум. Чемпионка России по бальным танцам Арина Волошина публично прокомментировала слова сербского актёра Милоша Биковича относительно их расставания. Спортсменка опубликовала пост на эту тему в личном Instagram-аккаунте.

Цитата из к/ф «Холоп». Реж. Клим Шипенко. 2019. Россия Милош Бикович в фильме «Холоп»

https://www.instagram.com/p/CSHgyk1KNEO/

«Легко казаться благородным человеком. На словах. Под камерами», — считает Волошина. «.там, где игра выходит на первый план — и в жизни сплошная ложь», — заявила спортсменка, отвечая на слова актёра.

Ранее Арина Волошина рассказала о расставании с Милошем Биковичем, отношения с которым она держала в секрете. Спортсменка обвинила артиста в эгоизме — на это Бикович ответил, что слова бывшей возлюбленной являются неправдой.