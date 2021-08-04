Сеул, 4 августа 2021, 14:42 — REGNUM 3 августа глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён принял участие в онлайн-встрече министров иностранных дел «АСЕАН плюс три». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

АСЕАН
АСЕАН
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По их словам, представители стран АСЕАН, Южной Кореи, Китая и Японии обменялись мнениями о ситуации на Корейском полуострове и в Мьянме, обсудили меры борьбы с пандемией коронавируса и восстановления мировой экономики.

В ходе встречи южнокорейский дипломат подчеркнул, что для достижения прогресса в денуклеаризации и установлении мира на Корейском полуострове необходимы дипломатия и диалог, которые будут основаны на существующих соглашениях между Южной Кореей и КНДР, а также КНДР и США.

Он также призвал коллег поддержать усилия Сеула по улучшению межкорейских отношений.

Затрагивая ситуацию в Мьянме Чон Ый Ён отметил, что правительство Южной Кореи продолжит искать способ решения проблем, с которыми сталкивается страна в Юго-Восточной Азии, включая предоставление гуманитарной помощи.

Глава МИД Южной Кореи также подтвердил готовность Сеула продолжать переговоры, направленные на формирование резерва основных медицинских товаров в формате «АСЕАН плюс три», чтобы своевременно справиться с глобальными кризисами в области общественного здравоохранения в будущем.

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