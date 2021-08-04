Названо число обучающихся в России иностранных студентов
Москва, 4 августа, 2021, 14:35 — ИА Регнум. В российских вузах обучаются более 270 тысяч иностранных студентов, из них около 18 тысяч из них обучаются по квоте правительства. Об этом 4 августа заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков, передаёт ТАСС.
Глава Россотрудничества уточнил, что в это число не вошли те иностранные студенты, которые приехали в частном порядке и на коммерческой основе
Примаков пояснил, что из 18 тыс. мест, выделенных в качестве квоты правительства РФ, примерно 14 тыс. распределяет Россотрудничество. При этом власти постоянно увеличивают число квот на обучение иностранцев в вузах России.
Ранее ИА REGNUM сообщало, правительство России отменило существовавшее ранее ограничение на въезд иностранных студентов.
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