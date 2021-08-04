Москва, 4 августа, 2021, 14:35 — ИА Регнум. В российских вузах обучаются более 270 тысяч иностранных студентов, из них около 18 тысяч из них обучаются по квоте правительства. Об этом 4 августа заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков, передаёт ТАСС.

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Глава Россотрудничества уточнил, что в это число не вошли те иностранные студенты, которые приехали в частном порядке и на коммерческой основе

Примаков пояснил, что из 18 тыс. мест, выделенных в качестве квоты правительства РФ, примерно 14 тыс. распределяет Россотрудничество. При этом власти постоянно увеличивают число квот на обучение иностранцев в вузах России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, правительство России отменило существовавшее ранее ограничение на въезд иностранных студентов.

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