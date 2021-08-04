Нью-Йорк, США, 4 августа, 2021, 14:33 — ИА Регнум. В популярную многопользовательскую игру Red Dead Online добавят новый режим под названием Call to Arms. Об этом 4 августа сообщил портал PCGamesN.

Rockstar Studios Скриншот игрового процесса игры Red Dead Redemption 2

По предварительной информации, в новом режиме геймерам предстоит помогать горожанам и сражаться с постоянно прибывающими ордами врагов. Помимо этого, Call to Arms будет содержать элементы симулятора выживания.

Напомним, что Red Dead Online — это многопользовательская составляющая приключенческого экшена Red Dead Redemption 2. В ней геймеры могут создать своих персонажей-ковбоев и проходить различные миссии вместе с друзьями.