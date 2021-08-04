Кишинёв, 4 августа, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Государственное предприятие «Молдавская железная дорога» (МЖД) не в состоянии возобновить международные пассажирские перевозки из-за изношенного состояния подвижного состава. Об этом 4 августа написал вице-председатель партии «Достоинство и правда», экс-депутат парламента республики Александр Слусарь в соцсети Facebook.

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Политик обнародовал копии обращений к железнодорожному предприятию со стороны Украины и Румынии, в которых стороны просят возобновить движение пассажирских поездов в связи с послаблениями карантинных ограничений.

«В летний период направление Кишинев — Одесса — Кишинев было одним из наиболее прибыльных для «Молдавской железной дороги». Но МЖД отказывается восстанавливать международные перевозки, мотивируя это тем, что вагоны находятся в плачевном состоянии», — написал Слусарь.

Он отметил, что для ремонта 20 вагонов предприятие могло бы взять кредит и начать получать выручку от перевозок. Лидер партии предположил, что сложившаяся на предприятии ситуация может быть следствием «некомпетентности» руководства или «саботажа».

Стоит отметить, что «Железная дорога Молдавии» прекратила пассажирские перевозки более года назад из-за карантинных ограничений. На предприятии сформировалась задолженность перед работниками. Они периодически выходят на акции протеста.