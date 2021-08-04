Ростов-на-Дону, 4 августа, 2021, 14:31 — ИА Регнум. В Ростовской области продолжает расти число заражений коронавирусом. Так, за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 449 человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 4 августа. Это на пять случаев заражения больше, чем днём ранее.

Minzdrav.gov.by Тест на коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы – все новости»

Новые носители инфекции выявлены во всех 55 муниципальных образованиях Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (176), городе Зверево (14), Азовском районе (13) и Аксайском районе (12). Почти 19% заразившихся — люди старше 66 лет, около 9% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области зарегистрировано 111 386 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 98 252 носителя инфекции.