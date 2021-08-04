Киев, , 14:34 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский поручил Службе безопасности и министерству внутренних дел страны обеспечить защиту граждан Белоруссии, которые прибыли на украинскую территорию на протяжении прошедшего года. Об этом 4 августа сообщает офис украинского лидера.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Президент поручил службе безопасности и министерству внутренних дел изучить все риски и обеспечить безусловную защиту граждан Белоруссии, которые прибыли на Украину в течение последнего года и которым могут угрожать преступные посягательства в связи с их политической или общественной деятельностью», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в настоящее время уже определен перечень белорусских граждан, в отношении которых уже начали приниматься соответствующие меры оценки риска, дополнительной поддержки их пребывания на Украине и защиты.

Кроме того, указывается, что такое решение было принято ввиду того, что украинские правоохранительные органы получили информации о возможных угрозах ряду белорусских активистов и из-за найденного накануне в одном из парков Киева мертвым гражданина Белоруссии Виталия Шишова, являвшегося главой общественной организации «Белорусский дом на Украине».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сделает «всё возможное» для расследования смерти белорусского активиста Виталия Шишова.