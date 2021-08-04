Омск, 4 августа, 2021, 14:30 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области COVID-19 унёс жизни 11 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 августа в областном оперативном штабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Врач в палате реанимации

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За весь период пандемии жертвами коронавирусной инфекции стали 1737 жителей Омской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе на сегодняшний день выявлен 62 781 носитель коронавируса, выздоровели 45 850 человек.