В Омской области скончались ещё 11 пациентов с COVID-19
Омск, 4 августа, 2021, 14:30 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области COVID-19 унёс жизни 11 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 августа в областном оперативном штабе.
Дарья Драй ИА REGNUM
Врач в палате реанимации
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За весь период пандемии жертвами коронавирусной инфекции стали 1737 жителей Омской области.
Как сообщало ИА REGNUM, в регионе на сегодняшний день выявлен 62 781 носитель коронавируса, выздоровели 45 850 человек.