Москва, 4 августа, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Россия развивает взаимовыгодное равноправное сотрудничество с большинством зарубежных стран. Государство отрыто «к диалогу со всеми, кто проявляет встречный интерес». Об этом в интервью газете «Комсомольская правда», опубликованном 4 августа на сайте Министерства иностранных дел РФ, заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

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Лавров подчеркнул, что огромный потенциал России в рамках международного сотрудничества продемонстрировал Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Несмотря на эпидемиологические ограничения, в 2021 году в нём приняли участие 13,5 тыс. гостей из 141 страны. Наиболее представительными были бизнес-делегации были из США, Германии, Италии и Финляндии.

«Успешное проведение в июне ежегодных мероприятий Петербургского международного экономического форума стало одним из примеров стабильно высокого интереса иностранных предпринимателей к рассчитанной на длительную перспективу работе в России», — сказал глава МИД РФ.

По словам Лаврова, широкий масштаб ПМЭФ отражает «стратегический настрой зарубежных деловых кругов на обоюдовыгодное взаимодействие с российскими контрагентами».

«Это также чётко демонстрирует огромный потенциал международного сотрудничества, который наша страна намерена реализовывать на прагматичной основе на благо внутреннего развития и глобальной стабильности», —добавил российский министр.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росконгресса, в работе Петербургского международного экономического форума, который прошёл 2−5 июня, приняли участие 13,5 тысячи человек из 141 страны. На форуме было подписано более 890 соглашений на общую сумму свыше 4,2 трлн рублей. В рамках основной программы состоялось свыше 190 мероприятий, еще более 80 мероприятий были организованы на тематических площадках. За четыре дня работы перед участниками форума выступило более 1300 российских и иностранных спикеров, модераторов, докладчиков и политиков.