Кострома, 4 августа, 2021, 15:08 — ИА Регнум. Полицейские задержали водителя, устроившего стрельбу на костромской дороге. Об этом сообщает МВД по Костромской области.

УМВД по Костромской области Обстрелянный автомобиль

За помощью к правоохранителям обратился костромич. Он сообщил, что ехал на работу утром 29 июля на личном автомобиле по улице Индустриальной, когда его «подрезала» другая машина. Мужчина достал телефон, сфотографировал нарушителя и пообещал обратиться в ГИБДД. Увидев в руках водителя предмет, похожий на оружие, фотограф поспешил уехать с места ДТП. В этот момент за спиной он услышал звуки выстрелов. Полиция смогла найти стрелявшего.

УМВД по Костромской области Изъятое оружие

«В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейскими личность подозреваемого была установлена. Им оказался 39 летний житель областного центра. Полицейские изъяли у него пистолет и отправили на экспертизу. В отделе полиции фигурант факт стрельбы признал, при этом рассказал правоохранителям диаметрально противоположную историю. Якобы его самого «подрезали» и для остановки нарушителя он достал незаряженный пневматический пистолет и сделал несколько «холостых» выстрелов в воздух», — рассказали в УМВД по Костромской области.

По информации издания «Kostroma.Today» стрелявший был таксистом. В настоящее время оружие направлено на экспертизу, по инциденту полиция продолжает проверку.