Тюмень, 4 августа, 2021, 14:26 — ИА Регнум. В Тюмени из Музея частных коллекций люди в камуфляжной форме вынесли около двух тысяч ценных экспонатов. Об этом сообщил директор музея Гай Першинг в группе «МЧК | Музей истории развития» в социальной сети «Вконтакте».

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"Представились сотрудниками, спецназом ФСБ. Объявили о проведении спецоперации. В итоге которой у нас были изъяты около двух тысяч музейных предметов, включая предметы из драгоценных металлов», — сообщает Першинг.

Директор тюменского Музея частных коллекций считает, что инициаторами обыска стали его коллеги из государственных музеев.

«Сотрудник Музея имени Словцова, которая не представилась и мне не знакома, ходила вдоль витрин и говорила, что им подходит, что ей нравится и снимала экспонаты с витрин», — отметил Першинг.

Обыск в музее, по словам директора, шёл девять часов, затем обыскивалась квартира Гая Першинга, далее — допрос в региональном управлении ФСБ.

Напомним, ранее горадминистрация Тюмени по решению суда выселяла Музей частных коллекций из арендуемого у муниципалитета помещения за вовремя незаключённый договор об электроснабжении.

Музей частных коллекций был создан в Тюмени 20 лет назад в результате объединения коллекционеров региона. Музей насчитывает десятки тысяч произведений искусства и памятников мировой культуры. Особенно ценным является нумизматический материал, предметы археологии и этнографии.