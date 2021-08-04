Ульяновск, 4 августа, 2021, 14:26 — ИА Регнум. В Ульяновской области планируют скорректировать региональный бюджет в связи с дополнительными доходами, в том числе из федерального бюджета. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По данным властей, доходы бюджета увеличиваются на 5,4 млрд рублей, из них 1,5 млрд рублей поступит в виде федеральных субсидий. Общий объём доходов составит около 75,8 млрд рублей.

Расходы предлагается увеличить на 6,4 млрд рублей — до 83,6 млрд рублей, дефицит составит 7,8 млрд рублей.

По словам премьер-министра Александра Смекалина, дополнительные средства планируется направить «на самые болевые точки» — в частности, на обеспечение оборудованием медицинских учреждений (421 млн рублей), подготовку школ к учебному году (232,5 млн рублей), улучшение водоснабжения (101,4 млн рублей) и транспортной инфраструктуры, модернизацию теплоснабжения, переселение из аварийного жилья, решение проблем обманутых дольщиков (135 млн рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области на развитие здравоохранения дополнительно планируется направить 1,5 млрд рублей, из них 715 млн рублей — на борьбу с коронавирусом, почти 740 млн рублей — на укрепление материально-технической базы медицинских организаций.