Варна, Челябинская область, 4 августа, 2021, 14:23 — ИА Регнум. В Челябинской области двоих местных жителей задержали после убийства мужчины в Варненском районе. Преступление было совершено 28 июля, сообщает областное управление СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

По версии следствия, у двоих граждан произошёл конфликт с хозяином частного дома. Они решили его убить, для чего вооружились охотничьим ружьём и затем один из них произвёл в потерпевшего выстрелы. Мужчина в результате скончался.

Оба задержанных арестованы по решению суда. Одного обвиняют в убийстве, а второго — в пособничестве совершению этого преступления.