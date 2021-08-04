Москва, 4 августа 2021, 14:22 — REGNUM Властям Украины надо заниматься финансами и правом, а «не парковать платформы», заявила 4 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Таким образом она прокомментировала слова замглавы МИД Украины Эмины Джапаровой о неспособности Киева ежегодно проводить встречи саммита «Крымской платформы» из-за нехватки средств.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее временный поверенный в делах США в Киеве, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что ни президент США Джозеф Байден, ни вице-президент Камала Харрис не приедут на саммит «Крымской платформы» в Киев.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что «Крымская платформа» превратит Крым в «неподъёмный груз» для России.
Читайте также: Кулеба назвал приблизительное число участников саммита «Крымской платформы»