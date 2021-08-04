Москва, 4 августа, 2021, 14:22 — ИА Регнум. Властям Украины надо заниматься финансами и правом, а «не парковать платформы», заявила 4 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Таким образом она прокомментировала слова замглавы МИД Украины Эмины Джапаровой о неспособности Киева ежегодно проводить встречи саммита «Крымской платформы» из-за нехватки средств.

«В «Служебном романе» Ольга Рыжова говорит Самохвалову: «Юр, а ты помнишь, как мы с тобой сбежали с лекций по финансам и праву и пошли в кафе-мороженое? Ты еще все так шикарно заказал, а потом у тебя денег не хватило», — написала Захарова в своем телеграм-канале, подчеркнув, что «финансами и правом надо заниматься, а не парковать платформы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее временный поверенный в делах США в Киеве, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что ни президент США Джозеф Байден, ни вице-президент Камала Харрис не приедут на саммит «Крымской платформы» в Киев.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что «Крымская платформа» превратит Крым в «неподъёмный груз» для России.

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