Рим, 4 августа, 2021, 14:23 — ИА Регнум. Компания EVO (суббренд DR Automobiles) представила на авторынке Италии бюджетный компактный кроссовер EVO3. Об этом сообщает Motor.es.

EVO Двухтопливный кроссовер EVO3

В отличие от электрической модели EVO3 Electric новинка получила традиционный двигатель внутреннего сгорания, который может работать как на бензине, так и на LPG (СНГ, сжиженный нефтяной газ).

В список оснащения модели входят: мультимедийная система с 9-дюймовым тачскрином с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, камера заднего вида, передний и задний парктроник, автоматический климат-контроль, дисплей «приборки», датчик давления в шинах, круиз-контроль и многое другое.

Под капотом нового EVO3 установлен 1,5-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель. Он сочетается с пятиступенчатой механической коробкой передач. Модель получила передний привод.

Ранее немецкая компания Audi представила новые версии электрических кроссоверов Audi Q4 e-tron и Q4 Sportback e-tron.

Читайте также: Битопливные УАЗ «Патриот» и УАЗ «Пикап» появились в России