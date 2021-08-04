Ростов, Ярославская область, 4 августа, 2021, 14:21 — ИА Регнум. «Ростовский Кремль» объяснил отмену фестиваля «Ростовское действо» рекомендациями Роспотребнадзора и ростом заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт музея-заповедника.

Yarregion.ru «Ростовское действо»

Помимо фестиваля средневековой культуры, отменена также программа «Медовый Спас» 14 августа.

«Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль» сообщает, что массовые мероприятия, запланированные на август 2021 года, отменяются в связи с рекомендациями Роспотребнадзора и регионального правительства, и обусловлены ростом заболеваемости COVID-19. Отменены два крупных мероприятия: программа «Медовый Спас в Ростовском кремле», предусматривавшая проведение мероприятий в течение всего дня 14 августа, и фестиваль средневековой культуры «Ростовское действо», в рамках которого 7 августа был запланирован показ музыкальной постановки «Сказание о невидимом граде Китеже» в исполнении музыкального театра «Новая опера», — говорится в официальном сообщении музея-заповедника.

Как ранее сообщало ИА REGNUMдирижер Дмитрий Волосников предположил, что отмена фестиваля связана с непростыми отношениями «Новой оперы» с новым директором «Ростовского Кремля» Александром Филяевым. Однако в самом музее говорят, что решение об отмене фестиваля принято давно.

«Соглашение о расторжении договора было подписано 18 июня текущего года: со стороны ГБУКМТ «Новая Опера имени Е.В.Колобова» — заместителем директора А.Т. Иксановой, со стороны ФГУК «Государственный Ростово-Ярославский архитектурно-художественный музей — заповедник «Ростовский кремль» — и.о. директора А.В.Хруновым. В соответствии с этим соглашением стороны считают договор расторгнутым с момента подписания соглашения. Коллектив Государственного музея-заповедника «Ростовский кремль» надеется, что в случае стабилизации ситуации, связанной с пандемией COVID-19, учреждениям культуры удастся вернуться в привычный график работы. Безопасность и здоровье наших посетителей намного важнее, чем упущенная выгода от отмены отдельных мероприятий», — сообщили в «Ростовском Кремле».

При этом не совсем понятно, почему поклонников «Ростовского действа» и туристов так долго держали в неведении. Новость об отмене «Ростовского действа» появилась на официальном сайте музея-заповедника не в июне, а за три дня до мероприятия и после публикации ИА REGNUM мнения Дмитрия Волосникова.