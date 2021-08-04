Лондон, 4 августа, 2021, 14:19 — ИА Регнум. В популярный многопользовательский симулятор выживания Rust добавят акул. Об этом 4 августа сообщает издание PC Gamer.

Bernard DUPONT Акула

С новым обновлением, релиз которого состоится 5 августа 2021 года, в игре появятся акулы, субмарины, торпеды и подводные ружья. Спустя некоторое время в проект также добавят возможность рыбачить.

Напомним, что Rust — это многопользовательская игра, разработанная британской студией Facepunch Studios. Её релиз состоялся в 2018 году.