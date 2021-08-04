Краснодар, 4 августа, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Количество отмены бронирований в гостиницах Краснодарского края после введения новых требований для туристов не превышает 20% — против прогнозируемых 80%. Об этом в интервью «Комсомольской правде» сказал губернатор Вениамин Кондратьев.

Kremlin. ru Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев

«Существенного падения спроса мы не ожидаем. С начала года наши курорты посетили 9,5 млн туристов. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. И на 7% больше, чем за такой же период 2019 года, когда край принял рекордные 17,3 млн туристов. Средства размещения Черноморского и Азовского побережья сегодня загружены более, чем на 80%, в степной и предгорной зонах — на 44%», — уточнил Кондратьев.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила о резком сокращении объёмов бронирования туров в Краснодарский край и даже закрытии отелей из-за отсутствия постояльцев, а также снижении цен, несмотря на сезон. Кондратьев ранее ответил критикам принятых жестких мер, заявив, что «лучше пусть будет недобор в гостиницах, чем перебор в наших ковидных госпиталях и моргах».