Лондон, 4 августа, 2021, 14:22 — ИА Регнум. С призывом к Совету Безопасности ООН ответить на «дестабилизирующие действия Ирана» и в том числе на якобы имевшее место с иранской стороны нападение на японский танкер Mercer Street в Аравийском море обратился 4 августа министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

Крис Макэндрю Доминик Рааб

Как отметил на своей странице в соцсети Twitter глава британского МИД, Великобритания совместно с Румынией и Либерией направила обращение к секретарю Совбеза ООН Т. С. Тирумурти, в котором поднят вопрос о якобы имевшем нападении Ирана на вышеназванный танкер.

«Совбез должен ответить на дестабилизирующие действия Ирана и проявляемое им пренебрежение международным правом», — говорится в сообщении Рааба.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа в НАТО заявили, что Североатлантический альянс осуждает нападение на танкер MV Mercer Street.