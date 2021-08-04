Сухум, 4 августа, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Объем налогов и сборов, собранных в Абхазии с января по июль 2021 года, превысил аналогичный показатель за семь месяцев 2020 года на 37,4% и составил 1,6 млрд рублей. Об этом 4 июля сообщает пресс-служба министерства по налогам и сборам республики.

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Сообщается, что план по налогам на отчетный период составлял около 1,4 млрд рублей. Таким образом, план был перевыполнен на 18,7%.

По данным министерства, больше всего средств поступило из Гагрского района — почти 340 млн рублей. Там план был перевыполнен на 40,8%. Самое большое перевыполнение плана — 67,8% — зафиксировали в Сухумском районе. Там собрали почти 110 млн рублей.

Напомним, в Абхазии в 2020 году из-за пандемии курортный сезон открылся только 1 августа, и туристов из России в страну не пускали. Из-за этого сборы по налогам и платежам в республике были гораздо ниже плановых показателей.