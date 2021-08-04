Кызыл, 4 августа, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Народный праздник животноводов Тувы Наадым-2021 состоится 13−14 августа. Дата утверждена постановлением правительства от 2 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Герб Тувы

Как отмечается, торжества пройдут при ограниченном числе зрителей и с соблюдением противоэпидемических мер. Часть мероприятий жители смогут увидеть лишь в онлайн-формате.

«Для сохранения здоровья жителей Тувы, на более поздний срок перенесены чемпионаты по стрельбе из традиционного лука и шахматам «Хол-Шыдыраа», соревнования по национальной борьбе «Хуреш» и республиканские конные скачки», — добавили в правительстве.