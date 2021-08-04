Токио, 4 августа, 2021, 14:10 — ИА Регнум. Российский борец Артём Сурков не смог завоевать бронзу Олимпиады в соревнованиях по греко-римской борьбе, проиграв в поединке за третье место. Об этом 4 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Mil.ru Бросок в греко-римской борьбе

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В бронзовом финале в весовой категории до 67 кг Сурков уступил Мохамеду Ибраиме Эль-Сайеду из Египта. Поединок завершился со счётом 1:1, но победу присудили египетскому борцу по последнему результативному действию.

Как ранее сообщало, Сурков победил в утешительном поединке представителя Дании Фредрика Хольмквиста Бьеррехууса и получил право побороться за бронзу.