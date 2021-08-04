Омск, 4 августа, 2021, 14:09 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области подтверждено 386 случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 августа в оперштабе региона.

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За весь период пандемии в Омской области выявлен 62 781 носитель коронавируса, выздоровели 45 850 человек.

За прошедшие сутки коронавирус победили 262 жителя региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа в Омской области выявили 385 носителей SARS-CoV-2, выздоровели 260 человек.