Стокгольм, 4 августа, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Развитие технологий, появление новых приложений и других новых способов электронного общения сделали правила хранения данных операторами устаревшими. В этой связи правительство Швеции намерено обязать различных поставщиков услуг связи хранить данные о клиентах. Сейчас это делают только сотовые операторы и компании, обслуживающие сети широкополосного интернета. Об этом 4 августа сообщила новостная служба SVT Nyheter.

D-russia.ru Данные

«Это важный шаг на пути к предоставлению правоохранительным органам лучших возможностей использовать технические средства для проникновения в ряды преступных группировок, что приведет к сокращению числа перестрелок и взрывов в Швеции», — заявил в ходе пресс-конференции министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг.

Отмечается, что Полиция Швеции давно требует, чтобы компании, разрабатывающие различные мессенджеры и предоставляющие другие услуги электронной связи, а не только операторы мобильной связи и широкополосного интернета, хранили данные клиентов.