Токио, 4 августа, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Японская компания Bandai добавила в игру тамагочи персонажа медиафраншизы «Звёздные воины», дроида R2-D2, в качестве нового питомца. Об этом сообщил портал MediaLeaks.

Indulgy.com Дроид R2-D2

По данным портала, дроида в игре можно будет обучить 19-ти различным навыкам, а также его необходимо будет ставить на подзарядку, чистить и развлекать с помощью девяти мини-игр. В случае плохого ухода, R2-D2 похитят джавы — гуманоиды с планеты Татуин.

Добавим, что тамагочи с R2-D2 поступят в продажу 11 ноября 2021 года. Однако стоимость игры пока неизвестна.